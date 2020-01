Dà fuoco cella, evacuate sezioni carcere

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Tragedia sfiorata nel carcere di Torino, dove un detenuto di origini tunisine ha dato fuoco alla sua cella. Il fumo ha invaso l'intero padiglione e quattro sezioni sono state evacuate dalla polizia penitenziaria.

Intossicati tre agenti, costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria.

Non sono noti i motivi del gesto del detenuto magrebino, tratto in salvo incolume dalla sua cella in fiamme. "L'Osapp da tempo denuncia violente aggressioni, offese, sputi e altro riservato nei confronti del personale di polizia penitenziaria e invece, anche oggi, solo grazie alla prontezza del medesimo personale non si è sfiorata una grave tragedia", afferma Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Polizia Penitenziaria che ha reso noto l'episodio.

"Speriamo che il ministro Bonafede e il capo del Dap - aggiunge - sappiano riconoscere la giusta ricompensa a chi ha rischiato la propria vita in favore dei ristretti".