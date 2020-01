Baby gang nel Torinese, tre arresti

(ANSA) - TORINO, 26 GEN - Come vittime sceglievano loro coetanei, non ancora maggiorenni. Li aspettavano alla stazione ferroviaria di Carmagnola e li minacciavano per farsi consegnare portafoglio o cellulare. I componenti di una baby gang, tre ragazzi tra i 16 e i 17 anni, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di rapina in concorso. L'ultimo colpo un portafogli e alcuni gioielli rubati ad un 14enne. Le indagini proseguono per stabilire la loro responsabilità in altri episodi analoghi.

La baby gang è stata smantellata durante i controlli dell'Arma nel fine settimana nell'hinterland torinese. A Moncalieri, un senegalese è finito in manette vicino al Burger King: l'uomo riceveva le 'ordinazioni' dello stupefacente al telefono, seduto ai tavoli del locale, e poi consegnava la droga nei bagni. In tasca aveva numerose dosi di cocaina e migliaia di euro in contanti. Sempre a Moncalieri, un italiano già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dopo aver rapinato un market bengalese aperto h24.