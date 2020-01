Università, attacco a libertà ricerca

(ANSA) - TORINO, 25 GEN - "Le prove richieste con urgenza dal Consiglio di Stato sono già state presentate a tutti gli organi competenti durante l'iter per il conseguimento delle autorizzazioni necessarie a selezione e finanziamento del progetto". Lo afferma l'Università di Torino in merito all'ordinanza che sospende il progetto Light-Up che coinvolge macachi nella sperimentazione sui deficit visivi umani. L'ateneo esprime "preoccupazione per la crescente messa in discussione del principio costituzionale della libertà di ricerca".