Ronaldo non si ferma, con la Roma 'partita solida'

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - "Partita solida, contro un avversario duro, andiamo in semifinale". Cristiano Ronaldo, ancora a segno contro la Roma, commenta così, su Instagram, la vittoria di Coppa Italia. I bianconeri ritroveranno sul loro cammino nella competizione la vincente di Milan-Torino.

"Altra semifinale conquistata con voglia, sacrificio e determinazione", scrive su Twitter, Gianluigi Buffon, imitato da capitan Bonucci, autore del terzo gol ai giallorossi.

"Semifinale" scrive il difensore. Felice per il suo primo gol all'Allianz Stadium Bentancur, che festeggia sui social quella che definisce una "grande gioia".

"Semifinale di Coppa Italia raggiunta! Continuiamo così", gli fa eco Rabiot. "Forse non fai in tempo a vederlo ma la differenza la senti", sottolinea su Instagram Douglas Costa.

"Solo un obiettivo. Semifinale", è il secco commento di Daniele Rugani. "Soffriamo insieme, vinciamo insieme", sostiene Pjanic, nel commento all'immagine che lo ritrae abbracciato a Bentancour. (ANSA).