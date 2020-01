Sequestrata discarica abusiva, 2 denunce

(ANSA) - NOVARA, 22 GEN - Un'azienda di Marano Ticino, operante nel settore del recupero di rifiuti terrosi e da demolizione, è stata sequestrata dai carabinieri forestali, che hanno operato insieme a ufficiali di Polizia Giudiziaria della Procura di Novara, Arpa e guardia di finanza. Accertamenti, effettuati in seguito ad un primo sequestro nel mese di maggio, hanno stabilito che il materiale terroso presente all'interno della ditta, in parte non veniva trattato, in parte lavorato in maniera non conforme alla legge ed all'autorizzazione al fine di garantirne il lecito riutilizzo. Era, inoltre, impossibile una corretta ricostruzione di filiera del materiale trattato all'interno dell'azienda.

Sono stati denunciati i titolari dell'azienda, due cittadini italiani residenti in provincia di Novara. Gestione illecita di rifiuti, realizzazione di discarica abusiva, violazione delle prescrizioni autorizzative e violazione edilizia, per aver destinato a uso difforme parte delle aree nella disponibilità dell'azienda, i reati contestati.