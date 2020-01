Arpa, 50% riscaldamento non a norma

(ANSA) - TORINO 21 GEN - Il 50% degli impianti di riscaldamento controllato finora da Arpa Piemonte, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, non sono in regola, per superamenti delle emissioni di ossido di azoto, mancata manutenzione o mancata contabilizzazione del calore. Al controllo del contributo all'inquinamento di polveri di caldaie, stufe e impianti termici è dedicata l'attività impostata da Arpa, Regione Piemonte e Carabinieri del nucleo Forestale.

Una decina di pattuglie miste controlla il pellet destinato al riscaldamento. "Fino a oggi - spiega Matteo Marnati, assessore regionale all'Ambiente - è stato sottovalutato l'impatto delle emissioni da riscaldamento sulla qualità dell'aria. In Piemonte il contributo alle concentrazioni di particolato pm10 del riscaldamento domestico a biomassa legnosa è di circa il 45% nel comune di Torino e supera il 50% negli altri capoluoghi. Per questa ragione abbiamo deciso di intensificare il monitoraggio sua qualità dei materiali utilizzati per il riscaldamento".