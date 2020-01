Politecnico, Master per esperti clima

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Sono venti gli studenti che si sono seduti in aula oggi per l'inaugurazione della prima edizione del Master di secondo livello in "Climate change: adaptation and mitigation solutions", proposto dalla Scuola Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino. I partecipanti sono stati selezionati tra una cinquantina di candidati e comprendono anche alcuni studenti stranieri, provenienti da Brasile, India, Libano, Messico e Pakistan. Alcuni di loro hanno da poco completato il percorso di studi universitari, altri hanno già alle spalle esperienze lavorative "Intendiamo fornire agli studenti gli strumenti per comprendere appieno le dinamiche del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici, e trasferire conoscenze complete e dettagliate sulle tecnologie e le soluzioni attualmente disponibili per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento a essi, unitamente alla capacità di applicare tali soluzioni in situazioni reali" spiega Francesco Laio, direttore del Master.