Dopo Cdm Sestriere punta ai Mondiali

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Dopo il successo della Coppa del Mondo di sci, nello scorso weekend, Sestriere guarda al futuro, la 20° tappa del Giro d'Italia 2020 di ciclismo in programma il 30 maggio e la candidatura per i Mondiali di sci alpino del 2029 per i quali sta preparando un piano che prevede lavori e investimenti per migliorare le infrastrutture della stazione invernale. Tra questi la risistemazione della Pista olimpica di discesa libera e della Medal Plaza, la creazione di nuovi hotel e aree commerciali. "Sestriere vive di turismo - dice il sindaco Gianni Poncet - Per questo abbiamo deciso di candidarci, forti del sostegno e dell'appoggio di Regione Piemonte". Il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e l'assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca annunciano: "Vogliamo costruire eventi che diventino occasioni di sviluppo per i prossimi anni, creando un calendario di appuntamenti".