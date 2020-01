Cottolengo inaugura nuova Breast Unit

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Taglio del nastro all'ospedale Cottolengo di Torino per il nuovo Centro di Senologia Breast Unit, realizzato grazie a un investimento di oltre un milione di euro. Il nuovo servizio è dedicato ad attività di prevenzione e diagnosi del tumore della mammella, affidato a un gruppo multidisciplinare di specialisti e integrato nella rete oncologica.

"Nella struttura - spiega il coordinatore del Centro, Eugenio Zanon - sono a disposizione due macchinari all'avanguardia per la mammografia e l'ecografia. Sono poi presenti ambulatori per la presa in carico olistica delle pazienti".

All'inaugurazione sono intervenuti Gian Paolo Zanetta, direttore generale del Cottolengo, il padre generale don Carmine Arice, l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, e il responsabile della chirurgia senologica Riccardo Bussone. Presente anche l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi.