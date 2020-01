Sci nordico, tris azzurro a Pragelato

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Tripletta azzurra nella 30 km maschile a tecnica classica di Coppa Europa di sci nordico sulla pista 'Plan' di Pragelato (Torino). Primo e secondo gli under 23 trentini Paolo Ventura e Simone Daprà, terzo Gilberto Panisi, milanese che vive in Svezia.

Nella 15 km femminile vittoria della canadese Dahria Beatty davanti alla connazionale Katherine Stewart-Jones, terza l'azzurra Sara Pellegrini, staccata di 38".

Dominio svizzero nella 15 junior femminile, vinta in volata da Nadja Kaelin su Anja Weber, terza Anja Lozza, che ha battuto nello sprint finale Martina Di Centa. Nella 30 km junior maschile si è imposto il tedesco Jan-Fredrich Doerks, davanti al connazionale Jakob Milz e al francese Kevin Lancia; primo degli italiani Davide Graz, sesto.

Domani a Pragelato gare individuali in skating, 10 km maschili, 5 km femminili sulla 'Plan' preparata con un superlavoro nella notte tra venerdì e sabato dopo la copiosa nevicata a poche ore dalle gare.