Furto in casa nell'Astigiano, 2 denunce

(ANSA) - ASTI, 18 GEN - Oggetti d'oro per un valore superiore ai 2000 euro rubati in un'abitazione di Montechiaro d'Asti dopo aver forzato la porta di ingresso e rovistato in tutte le stanze. Due astigiani di etnia sinti sono stati denunciati dai Carabinieri. Si tratta di un 31enne S.B. e un 47enne F.D., residenti ad Asti, entrambi con precedenti penali per reati contro il patrimonio.

Dopo un anno e mezzo di indagini, i Carabinieri hanno individuato, anche grazie alle telecamere, i responsabili che, nell'agosto 2017 avevano commesso un furto nell'abitazione di un imprenditore.

L'analisi dei fotogrammi, convalidate dalla comparazione dei RIS di Parma, ha consentito di risalire ai due astigiani.

Sono in corso accertamenti, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Villanova d'Asti, per risalire al canale di smistamento dove sarebbero stati venduti i gioielli rubati.