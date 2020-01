Ue: Cirio, con Berutti il Piemonte conta di più in Europa

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - E' il piemontese Roberto Berutti l'unico italiano entrato a far parte del Gabinetto del Commissario Ue all'Agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski.

Dipendente della Regione Piemonte, distaccato negli ultimi anni alla Rappresentanza permanente dell'Italia a Bruxelles, da oggi è ufficialmente parte dello staff del nuovo commissario europeo.

"Desidero complimentarmi con Roberto Berutti per questo incarico prestigioso che ci rende doppiamente orgogliosi - commenta il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio-.

Non solo perché è un piemontese l'unico italiano a far parte dello staff del Commissario europeo all'Agricoltura, ma anche perché è un dipendente della Regione. Non può che renderci felici, poi, sapere di avere un cittadino piemontese all'interno dell'ufficio in cui si definiscono le politiche europee di uno dei settori più importanti per l'economia dell'Italia e della nostra regione".

"Roberto Berutti è una persona con cui ho lavorato tanto nei cinque anni a Bruxelles e adesso metteremo a frutto questo contatto per definire un Piano di sviluppo rurale a misura di Piemonte - aggiunge il governatore del Piemonte -. Avevamo detto ai piemontesi che con il nostro governo avremmo contato di più in Europa, lo stiamo facendo e questo ne è un ulteriore tassello. Non posso che augurare a Roberto buon lavoro, con la promessa di complimentarmi con lui presto di persona nella mia prima trasferta a Bruxelles".(ANSA).