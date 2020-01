Turismo: apre a Porta Palazzo Combo, l'ostello del futuro

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Dopo Milano e Venezia apre il 20 gennaio a Torino, a Porta Palazzo, Combo, l'ostello di nuova generazione: 7.600 mq di superficie interna e 1.000 all'esterno per eventi, 219 posti letto con camere da 2 a 7 letti, un loft da 16 letti, prezzo medio per posto letto da 25 euro, reception sempre aperta. Una casa per viaggiatori, ma anche uno spazio pubblico, un luogo di incontro con spazi multifunzionali dedicati all'arte e alla musica emergente, bar, ristorante, caffetteria e webradio. Il rosso è uno dei colori dominanti.

Nasce nell'ex caserma dei vigili del fuoco in corso Regina Margherita 128, abbandonata da 20 anni, si affaccia sulle Porte Palatine e confina con il più grande mercato all'aperto d'Europa. "Porta Palazzo è stata fonte d'ispirazione con la sua contaminazione e magia", spiega il fondatore Michele Denegri, patron del Cambio. "L'apertura di Torino, con un investimento di 14 milioni, è una tappa importante. Apriremo a Bologna e poi a Roma e Verona", aggiunge l'amministratore delegato Roberto Franchi. (ANSA).