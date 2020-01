A Torino il minibus autonomo Olli

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - Ha una autonomia di 50 chilometri e può trasportare fino a 12 persone ad una velocità massima di 45 chilometri orari. Il futuro dei trasporti viaggia a Torino, dove questa mattina è iniziata la sperimentazione - prima in Italia - di Olli. Il minibus elettrico a guida autonoma girerà per quattro mesi lungo i viali del campus delle Nazioni Unite, sulla riva del Po, per poi essere spostato su strada.

Primi passeggeri dello shuttle, questa mattina, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il ministro all'Innovazione Paola Pisano. 'Olli' è il risultato di quella che Appendino ha definito una "sinergia" tra vari soggetti, tra cui la Città, Itcilo, Reale Mutua, Locar Motors - l'azienda americana che lo produce - e l'Università di Torino. La sperimentazione coinvolgerà anche studenti universitari e cittadini destinatari del reddito cittadinanza che, dopo due mesi di formazione, illustreranno ai passeggeri il funzionamento del minibus.