Nuovo diploma in trasporti e logistica

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Nasce il corso di studi per acquisire il diploma in Trasporti e Logistica. Le lezioni si svolgeranno presso l'Interporto Sito, dove in estate le aziende ospiteranno gli studenti. Lo prevede l'accordo tra l'istituto Galilei Ferrari, Fai (Federazione Autotrasportatori Italiani) e Sito Società Interporto Torino.

"L'intesa prevede percorsi formativi orientati a integrare gli insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali, vicine al mondo del trasporto e della movimentazione delle merci. La presenza delle aziende insediate nell'Interporto Sito potrà giovare all'integrazione fra scuola e mondo del lavoro", spiega il presidente di Sito, Giovanni Battista Quirico. Per il presidente Fai Torino, Enzo Pompilio D'Alicandro "il settore dei trasporti e della logistica è in espansione con un incremento dell'occupazione, anche per effetto della trasformazione collegata al commercio elettronico. Servono competenze tecniche elevate che le aziende hanno difficoltà a reperire sul mercato del lavoro".