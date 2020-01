Incendio in cascina, morti vitelli

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 15 GEN - Vigili del fuoco al lavoro questa mattina, dalle 6, per domare un incendio che ha colpito una cascina in località Tagliata, a Caramagna Piemonte, nella pianura Cuneese. Le fiamme, divampate in un fienile di circa 2.500 metri quadrati dove era ricoverato il foraggio, si sono estese rapidamente anche alla stalla adiacente, dove c'erano circa 65 vitelli. Morti una decina di animali.

Danneggiati anche alcuni macchinari agricoli custoditi all'interno della struttura.