Tasso 300% su denaro, fermati due usurai

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Prestavano denaro a pensionati che non riuscivano a pagare l'affitto, piccoli imprenditori in difficoltà, familiari di persone in condizioni economiche precarie. Poche migliaia di euro che diventavano vere fortune perché il tasso d'interesse all'anno arrivava al 300%. Un disoccupato e la sua convivente, operatrice di una casa di riposo, sono stati smascherati dalla guardia di finanza. L'uomo è finito in carcere, mentre la donna ha il divieto di avvicinarsi alle vittime.

L'operazione 'Shylock' è scattata nel 2017, in seguito alla segnalazione di alcune operazioni sospette per le norme antiriciclaggio. La coppia operava nel Canevese. I prestiti, in contanti, avvenivano a domicilio, fuori da esercizi pubblici, persino nei pressi dei caselli della Torino-Milano. Sequestrati contanti, assegni e cambiali, alcuni nascosti in un doppiofondo della cucina dei due, immobili e conti correnti, per un valore di oltre 300.000 euro. Al vaglio della procura di Ivrea la posizione di alcuni complici.