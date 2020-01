Casaleggio-L'Incontro,fallita mediazione

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - E' fallito il tentativo di mediazione tra la Casaleggio e il periodico torinese L'Incontro.

La società ha intrapreso un'azione legale per un articolo, intitolato "Rousseau - Una distorsione paradossale della democrazia" pubblicato lo scorso novembre. "Le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni", ha detto l'autore, Riccardo Rossotto.

Alla seduta era presente anche Bruno Segre, 101 anni, che fondò l'Incontro nel 1949. "Siamo stati intransigenti. Il giornale ha sempre ospitato posizioni diverse e quell'articolo, semmai, ne esigeva uno contrapposto, non una causa priva di fondamento". "Avevamo sollevato - spiega Fabio Ghiberti, socio e membro del cda - un tema di rilievo costituzionale: il rapporto tra enti privati e gruppi parlamentari. Volevamo discuterne. Ma l'esperto di comunicazione ha preferito la via giudiziaria. Il problema è che noi non siamo abituati a normalizzarci".

La ricorrente afferma che l'articolo avrebbe attribuito alla Casaleggio una sorta di traffico di influenze.