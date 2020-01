Arriva Mondovisioni con docufilm Sakawa

(ANSA) - TORINO, 14 GEN - Arriva a Torino Mondovisioni, la rassegna del cinema documentario della rivista Internazionale.

Primo appuntamento giovedì 16 gennaio con Sakawa di Ben Asamoah, docufilm ambientato in Ghana, alle 17 presso la sala consiliare della Circoscrizione 5, in via Stradella 192. Una storia di povertà e truffe online, orchestrate cercando tra i rifiuti elettronici i dati personali dei vecchi proprietari. L'opera, produzione belga del 2018, ha ottenuto molti riconoscimenti.

"La rassegna rientra tra le azioni previste in Alfabeto Urbano, parole, musica e immagini per vivere bene il quartiere.

Un progetto finanziato dal Ministero per i Beni Culturali, di cui è capofila il Centro per l'Istruzione degli Adulti Cpia1.

Vogliamo promuovere una diffusione culturale di qualità, aperta ai cittadini", spiegano il presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello e la coordinatrice della commissione cultura Martina Monachino. Paolo Tazio del Cpia1 sottolinea il ruolo strategico delle scuole come laboratori di innovazione.