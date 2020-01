Juve: esami per De Sciglio, esclusa lesione muscolare

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Elongazione del muscolo grande adduttore per Mattia De Sciglio. Questo l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il laterale della Juventus: esclusa quindi la presenza di lesioni muscolari per il terzino bianconero, le cui condizioni saranno monitorate giorno per giorno. (ANSA).