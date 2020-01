Fibrosi, torneo di calcio aiuta ricerca

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - Dieci squadre della categoria Piccoli Amici 2013-2014 si sfidano, dal 18 gennaio all'8 febbraio, per sostenere la Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus. Amici per la ricerca è il torneo organizzato dalla Scuola Calcio Cbs, che devolverà parte del ricavato alla Fondazione.

Durante la manifestazione sportiva sarà presente un gazebo presso il quale effettuare donazioni libere ed avere informazioni utili sulla patologia.

Si dice "felice di poter ospitare questa manifestazione il presidente della Cbs Scuola Calcio, Renzo Zecchi. "Questa iniziativa sportiva - aggiunge il direttore scientifico della Fondazione, Gianni Mastella - evoca la grande competizione ingaggiata per sconfiggere la più diffusa malattia genetica grave, la fibrosi cistica, che in Italia conta 2,5 milioni di portatori sani che la possono trasmettere ai figli".