Maltratta moglie, in casa pistola rubata

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - Aggrediva la compagna e la umiliava in pubblico, insultandola anche davanti agli amici. L'uomo, operaio italiano di 54 anni, è stato denunciato dai carabinieri, contattati dalla donna, romena di 39 anni, dopo l'ennesima aggressione. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 22, risultata rubata nel 2018, e altre dieci cartucce.

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia, ricettazione di un'arma rubata e detenzione abusiva di munizione. Nell'ambito della stessa indagine, i carabinieri di Pino Torinese hanno arrestato un italiano di 25 anni per aver maltrattato e aggredito i genitori. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra maggio 2019 e inizio 2020.