A Losanna i Winter Youth Olympic Games, Italia con 67 atleti

(ANSA) - TORINO, 11 GEN - E' composta da 67 atleti la delegazione italiana impegnata in questi giorni a Losanna nella terza edizione dei Winter Youth Olympic Games. Presenti in 15 delle 16 discipline in programma, i giovani azzurri si confrontano con i migliori under 18 al mondo. Capo Missione è Anna Riccardi. Le gare fino al 22 gennaio.

Kinder Joy of Moving è il Main partner della Squadra Olimpica Italiana, che rappresenta la massima espressione di tutto il movimento sportivo giovanile per le discipline invernali. Gli atleti sono impegnati con il loro esempio a diffondere e promuovere lo sport dei ragazzi, al centro del progetto di Responsabilità sociale del Gruppo Ferrero che in collaborazione con il Coni e alcune Federazioni ogni anno supporta l'attività sportiva e motoria di centinaia di migliaia di giovani.

Portabandiera azzurra è stata la pattinatrice milanese Alessia Tornaghi, tra le migliori atlete junior del pattinaggio di figura. (ANSA).