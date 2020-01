Palavela On Ice, prorogata di 2 settimane chiusura patinoire

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - La "patinoire" del Palavela On Ice resta aperta al pubblico fino a domenica 26 gennaio. La chiusura della pista, prevista il 12 gennaio, è stata infatti prorogata altre due settimane.

Fondamentale per la riapertura della casa del ghiaccio dei torinesi, ristrutturata per le Olimpiadi del 2006 da Gae Aulenti, è stata l'accordo con Casa.it, title sponsor della patinoire. Molto importante è stato anche il ruolo degli altri sponsor, come Raspini, Radio Manila, Dico Comunicazione e Alpitour, che hanno creato la sinergia necessaria per riaprire questo piccolo gioiello torinese.

Oltre a poter anche noleggiare i pattini, è possibile effettuare su prenotazione lezioni private di avviamento al pattinaggio ed organizzare feste sul ghiaccio. (ANSA).