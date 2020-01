Reggia Venaria: oltre 50.000 visitatori in feste di Natale

(ANSA) - TORINO, 07 GEN - La Reggia di Venaria Reale chiude con 66.803 visitatori la mostra 'David LaChapelle. Atti divini' (inclusi gli abbonamenti in 178 giorni d'apertura) e si prepara a lanciare nel mese di marzo la grande esposizione 'Sfida al Barocco', con oltre duecento capolavori provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo, già indicata tra le 10 da non perdere nel panorama nazionale. Dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 sono stati 51.661 i biglietti staccati complessivamente con soli 3 giorni di chiusura (lunedì 23 e 30 dicembre, e il giorno di Natale). Tanti i turisti da fuori Piemonte, nord est e centro Italia in particolare, ma anche molti stranieri. Nel 2019 alla Venaria Reale sono stati staccati complessivamente 837.093 biglietti. (ANSA).