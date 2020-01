Torino, carbone Fi a sindaca Appendino

(ANSA) - TORINO, 6 GEN - Calze con il carbone alla sindaca di Torino Chiara Appendino. Lo hanno simbolicamente portato oggi i giovani di Forza Italia, accompagnati dal coordinatore cittadino Davide Balena e dall'assessore regionale Andrea Tronzano. Gli azzurri si sono fermati davanti al portone di Palazzo Civico, mostrando calze piene di carbone dolce e cartelli con la scritta "Appedino, dimettiti subito!".

"L'iniziativa - spiegano Balena e Tommaso Varaldo, coordinatore dei giovani azzurri - è ampiamente giustificata dai numerosi fallimenti di questa amministrazione comunale, cominciando dalla perdita di grandi eventi quali le Olimpiadi e il Salone dell'Auto, proseguendo con la pessima gestione della viabilità culminata con il surreale progetto della nuova Ztl. Si aggiungano inoltre i tagli alle scuole paritarie unitamente ai grossi problemi sulle mense scolastiche. Appendino deve fare un atto di vero amore per la sua città: dimettersi, liberando Torino oggi ostaggio di una classe dirigente che non è in grado di amministrarla".