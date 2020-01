Calcio: Juventus; Paratici "Emre Can resta qui"

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Dopo Kulusevski, "un grande acquisto, un giovane secondo noi di grande avvenire", il mercato invernale della Juventus può dirsi praticamente chiuso. Lo ha fatto capire il ds della Juventus, Fabio Paratici, a Sky. "Credo che per gennaio finisca qui", ha detto il dirigente aggiungendo che "ci sarebbe piaciuto portarlo a Torino fin da gennaio ma gli accordi fatti erano chiari sin dall'inizio della trattativa, quindi siamo contenti così". Per quanto riguarda Emre Can, dato invece in uscita, Paratici frena: "Rimarrà con noi, è un giocatore molto importante, a livello internazionale è uno dei centrocampisti più ambiti". (ANSA).