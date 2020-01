Rai: si rifà il look Museo della tv e della radio a Torino

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Si rifà il look il Museo della Radio e della Televisione Rai di via Verdi 16 a Torino, rinnovato nei contenuti, nella scenografia e arricchito dallo spazio "La tua esperienza al Museo". Il nuovo allestimento si inaugura con un'apertura straordinaria, il 4, 5 e 6 gennaio dalle 11 alle 19.

L'esposizione consente, ora, un viaggio nel mondo delle comunicazioni radiotelevisive, tra passato e futuro, dalla Tv analogica a quella digitale. Si potrà rivivere la storia della Rai attraverso apparecchi televisivi di epoche diverse, in cui il pubblico potrà "immergersi": saranno proiettate su quattro schermi immagini dei festival di Sanremo degli anni '60, '70, '90 e 2000 più quelle del 2019.

Per l'apertura straordinaria un occhio di riguardo per i più piccoli: potranno andare dietro le quinte della Tv, giocare a essere conduttori, giornalisti, cameraman all'interno della scenografia della Melevisione e visitare gli studi torinesi della Tv, accolti da una Befana e da un Elfo nella casa allestita per l'occasione. (ANSA).