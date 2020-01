Al via a marzo le riprese della fiction Cuori coraggiosi

(ANSA) - TORINO, 03 GEN - Cominceranno lunedì 2 marzo a Torino le riprese della nuova fiction Cuori Coraggiosi, ambientata nella Torino degli anni '60 e dedicata ai primi trapianti di cuore effettuati all'ospedale Molinette. Lo ha annunciato il direttore del Centro Produzione Rai di Torino, Guido Rossi, durante la presentazione del nuovo allestimento del Museo della Radio e della Televisione Rai.

"E' stato deciso nell'ultimo consiglio di amministrazione, a fine anno. E' una coproduzione tra la Rai e la Aurora Film, con otto puntate da 100 minuti ciascuna, che andranno in onda tra novembre e dicembre del 2020. Saranno più di 50 i dipendenti Rai del centro di produzione di Torino coinvolti in tutti i momenti della fiction. Ricostruiremo l'interno dell'ospedale degli anni '60 negli studi Lumiq e stiamo cercando altre location", spiega Rossi. "E' un'iniziativa importante - sottolinea - che rafforza il ruolo del centro di Torino anche per la produzione di fiction, dà un'identità ed è un importante segnale per il futuro". (ANSA).