Pallanuoto, quadrangolare con l'Italia

(ANSA) - CUNEO, 2 GEN - Il 'Settebello' campione del mondo in carica di pallanuoto del ct Campagna da domani affronta in un quadrangolare di alto livello allo Stadio del Nuoto di Cuneo le nazionali di Ungheria, Grecia e Stati Uniti. Il torneo è un test in vista dei Campionati Europei a Budapest dal 14 al 26 gennaio e soprattutto delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (24 luglio-9 agosto). Tutte le partite sono trasmesse in diretta streaming su Waterpolo Channel. I biglietti sono già stati tutti venduti.

Il calendario del torneo: venerdì 3 gennaio Stati Uniti- Ungheria alle 19 e Italia-Grecia alle 20,30; sabato 4 gennaio Ungheria-Grecia alle 19, Stati Uniti-Italia alle 20,30, infine domenica 5 gennaio Grecia-Stati Uniti alle 10,30 e Italia - Ungheria alle 12.

Nelle mattinate di domani e sabato e al termine dell'allenamento dell'Italia gli azzurri incontreranno gli atleti con disabilità della società Granda Waterpolo Ability e gli Special Olympics.