Cirio, pronti farci da soli Asti-Cuneo

(ANSA) - TORINO, 30 DIC - Il Piemonte è pronto a farsi da solo la Asti-Cuneo. E' la provocazione del governatore Alberto Cirio di fronte all'empasse che continua a bloccare il completamento dell'autostrada. "Il Piemonte merita rispetto, non possiamo restare bloccati", dice a margine della conferenza stampa in cui ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi del governo. "Ogni anno i piemontesi pagano allo Stato 10 miliardi in più di quello che ricevono - ricorda - Possiamo immaginare di tenere le risorse necessarie a realizzarla".

"Il Piemonte ha dato tanto all'Italia e ora ha bisogno che le sue esigenze principali vengano rispettate", sottolinea Cirio, che chiede al governo di sbloccare l'infrastruttura "entro gennaio". "Siamo 'bogianen'", dice Cirio ricordando il soprannome popolare riferito ai piemontesi che, letteralmente, significa 'non ti muovere'. "Lo siamo - spiega il presidente della Regione Piemonte - non perché siamo fermi, ma perché non arretriamo. Siamo dinamici e veloci e come tali vogliamo essere rispettati".