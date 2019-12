Warrant Hub acquisisce Privacy Lab

(ANSA) - TORINO, 24 DIC - Warrant Hub, società leader nella consulenza alle imprese per operazioni di finanza agevolata e membro di Tinexta Group, annuncia l'acquisizione di PrivacyLab, società operativa nella vendita di licenze, consulenza, formazione e tools per la gestione della compliance alla normativa GDPR. "Con questa acquisizione procediamo nella costruzione di un gruppo integrato che fornisce una gamma avanzata di servizi ad alto valore per le imprese italiane", commenta il presidente di Warrant Hub, Pier Andrea Chevallard.

"Con il GDPR è nato un nuovo mercato in cui le aziende hanno bisogno di assistenza esperta ed efficiente per adattarsi alle nuove norme sulla privacy, imprescindibili nel mondo digitale odierno - spiega Fiorenzo Bellelli, ad e fondatore di Warrant Hub -. Privacy Lab è una società giovane e ben gestita, che attraverso il supporto delle competenze complementari di Warrant Hub e della sua solida base clienti, potrà ottenere solide sinergie di crescita".