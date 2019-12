Ilotte confermato in consiglio Wcf

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - Il presidente della Camera di commercio di Torino Vincenzo Ilotte è stato confermato nel Consiglio Generale della World Chambers Federation, per il triennio 2020-2022, dopo il triennio 2017- 2019. La votazione ha coinvolto le Camere di commercio di oltre 100 Stati.

"Questa rielezione conferma la stima e la fiducia che la World Chambers Federation ha nei confronti di Torino e della nostra Camera di commercio. Il mio contributo durante i prossimi tre anni del Consiglio si concentrerà nel proseguimento e nel rafforzamento di alcuni temi che ritengo fortemente strategici per l'associazione - spiega Ilotte. - Innanzitutto rafforzare la reputazione del marchio Icc Wcf in tutto il mondo, promuovendo i suoi servizi e ampliando la rete, anche attraverso la crescita del Congresso mondiale della Camere di commercio, l'unico evento internazionale che meglio rappresenta la sua immagine".