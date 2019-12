Storia guarigione tumore al cervello

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "Avere la testa leggera non significa non averla sulle spalle": così si presenta l'opera illustrata, sostenuta da Synesthesia, che ha per tema un percorso di accettazione, cura e guarigione dalla bestia nera della medicina moderna.

Protagonista il grafico Armando Borrelli, operato e salvato presso l'Ospedale Molinette della Città della Salute di Torino in Neurochirurgia e trattato in Neuroncologia con farmaci innovativi, che ha trasferito il pensiero positivo con cui ha affrontato la diagnosi di un glioblastoma al cervello, asportazione, convalescenza e postumi, nel libro 'Pillole di (T)Umorismo'. Giovedì alle 18 lo presenterà alla Piazza dei Mestieri. Una campagna distributiva gratuita interesserà 20 nosocomi del Paese che intendono sperimentare l'impatto benefico di un approccio emotivo positivo nei confronti di patologie analoghe. Il canale Instagram Pillole di Tumorismo pubblica vignette tratte dal libro e racconti illustrati sulla base di storie raccolte dalla mail pilloleditumorismo@gmail.com.