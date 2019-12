Laus, nel mio futuro nessun confine

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - "In un epoca in cui vince chi urla più forte, ho voluto solo raccontare storie semplici, per dire a tutti che la partita è sempre aperta, finisce solo quando si chiude la vita". Mauro Laus, senatore Pd e ex presidente del Consiglio regionale, lancia così 'Il ragazzo dell'ultimo banco', il libro autobiografico che ha presentato questa sera al Teatro dei Ragazzi.

"Il libro è una parte di me - spiega -: tutto nasce dall'esigenza di condividere emozioni, esperienze belle, aspettative. Ottimismo e immaginazione come capacità di creare sono la chiave perché tutto sia possibile, insieme al senso del dovere e al sacrificio, anche nella costruzione dei rapporti personali. La mia autenticità non ha prezzo, lo devo ai miei genitori. Non posso tradirli".

"Che cosa c'è nel mio futuro? Sono senatore, continuerò a farlo e non sarò candidato sindaco, anche se si fa circolare il mio nome - dice alla giornalista de La Stampa Grazia Longo che lo ha intervistato -. Però nel mio futuro non ci sono confini".