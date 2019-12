Fim Torino, alla guida Davide Provenzano

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - Con 96 voti su 98, Davide Provenzano, 39 anni, è il nuovo segretario generale della Fim Cisl Torino-Canavese dal Comitato direttivo riunito nel salone Operti. Succede a Claudio Chiarle che va in pensione dopo quarant'anni di impegno sindacale. Provenzano, attuale segretario organizzativo della Fim territoriale, sarà affiancato in segreteria da Cristina Terrenati, confermata nel ruolo di segretaria organizzativa e da Rocco Cutri, operatore della quinta Lega di Mirafiori. "Continua il ricambio generazionale i tutta Italia in modo sereno e positivo. Un giovane di 39 anni eredita una conduzione molto forte della Fim di Torino. Un passaggio importante per il sindacato torinese", commentato il leader della Fim, Marco Bentivogli.

"Sarà un Natale difficile per tanti metalmeccanici coinvolti nelle crisi aziendali alcune delle quali, al momento, senza soluzione", ha detto Provenzano che ha iniziato l'attività sindacale nel 2007, nei giorni della dolorosa vicenda Thyssenkrupp di cui era dipendente dal 2001.