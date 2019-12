Donazione sangue in Consiglio regionale

(ANSA) - TORINO, 17 DIC - La campagna per la donazione di sangue dell'Avis ha fatto tappa in Consiglio regionale. Questa mattina un mezzo mobile dell'Avis di Torino è stato parcheggiato nel cortile di Palazzo Lascaris, dove il presidente dell'assemblea legislativa, Stefano Allasia, e il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, si sono sottoposti al prelievo.

"Invito a donare il sangue - ha detto Allasia - perché ce ne è una continua necessità. Una donazione è un atto di solidarietà che deve essere visto dai cittadini come un atto di vicinanza all'Avis".

"È un gesto di solidarietà - ha aggiunto Cirio - ma anche di esempio. Credo sia uno dei gesti più belli, anche perché avviene nell'anonimato. Noi oggi lo facciamo sotto i riflettori, non per dire che siamo i più bravi ma per dare l'esempio e per dire 'giovani, fatelo anche voi': per donare il sangue basta avere cuore e sensibilità".