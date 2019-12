Alta cucina in monastero XV secolo

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Nell'antico monastero di San Giovanni a Saluzzo, un edificio del XV secolo nel febbraio 2020 aprirà il 'Castellana San Giovanni', ristorante 'firmato' dallo chef stellato Marco Sacco e dall'imprenditore Matteo Morello che riportano in patria, dopo il successo del Castellana Restaurant a Hong Kong, la formula vincente dell'alta cucina piemontese.

L'idea dello chef è di "valorizzare l'immenso patrimonio culinario che va dalle valli del Monviso, del Po e del Varaita, fino alle valli Grana e Maira, culle di Castelmagno e Grana, fino alla pianura dove si trovano i migliori allevamenti di bestiame. Per finire, i pesci dei fiumi del Saluzzese". Il menu, in un percorso di 7 piatti, si ispira al repertorio dello storico ristorante Piccolo Lago, a Mergozzo, con piatti 'iconici' come Flan di Bettelmatt, Trota, Aglio nero o la Carbonara au koque, ma aggiunge l'esperienza di Piano35, il ristorante nel grattacielo Intesa a Torino. Ad affiancare lo Sacco sarà Enrico Degani, già executive chef a Hong Kong.