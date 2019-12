Toro sciupone, Verona rimonta 3 gol

(ANSA) - TORINO, 15 DIC - Un Torino ingenuo si fa rimontare tre gol dal Verona e pareggia 3-3 al Bentegodi. Risultato giusto, alla luce delle occasioni, ma che rammarico per la squadra di Mazzarri, perfetta per buona parte della gara. A cambiare la partita l'ingresso in campo di Pazzini e un rigore generoso concesso per un dubbio fallo di mano di Bremer realizzato proprio dall'attaccante scaligero.

Sino a quel momento in campo si era visto solo il Torino, in vantaggio nel primo tempo con Ansaldi dopo un gol annullato a Berenguer, che raddoppia nella ripresa. Ansaldi sigla la personale doppietta e il 3-0 che sembra mettere fine alla partita, ma il Verona non muore e i cambi a inizio ripresa di mister Juric fanno la differenza. Dentro, appunto, Pazzini, Verre e Stepinski e i granata subiscono la rimonta, siglata proprio dai tre giocatori subentrati. Una vera beffa per il Toro.