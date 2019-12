Slavina sopra Alagna, si cerca disperso

(ANSA) - VERCELLI, 15 DIC - Una slavina si è staccata sopra Alagna Valsesia (Vercelli), ai 3 mila metri del passo del Civera. Secondo il 118, uno scialpinista sarebbe stato travolto dalla neve. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso.

E' stato estratto dalla neve lo scialpinista travolto da una slavina ai 3 mila metri del passo della Civera, sopra Alagna Valsesia. Recuperato dai tecnici del soccorso alpino, con l'ausilio dell'elicottero del 118, è stato trasportato all'ospedale di Borgosesia (Vercelli) in codice rosso per un grave stato di ipotermia.

Non ce l'ha fatta lo scialpinista travolto da una slavina sopra Alagna, ai 3mila metri del passo della Civera. Lo rende noto il 118. La vittima, un giovane secondo le prime informazioni, è stata estratta dalla neve dopo 50 minuti e trasportata dall'elisoccorso all'ospedale di Borgosesia (Vercelli) in codice rosso. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili.