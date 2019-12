Migliaia in piazza a Torino,no a declino

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Migliaia di lavoratori sono in piazza a Torino per manifestare contro il declino e per chiedere un confronto sul futuro della città. Sono presenti al corteo, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, la sindaca Chiara Appendino con la fascia tricolore e la fiaccola, l'assessore regionale Andrea Tronzano, parlamentari, partiti e associazioni.

I lavoratori sfilano dietro uno striscione in cui c'è un'immagine a colori di piazza Castello e la scritta in bianco e nero 'Contro il declino Torino scende in piazza'. Le principali categorie portano cartelloni e tabelloni per indicare le situazioni di crisi più gravi che, al passaggio del corte, in cinque 'fermate', vengono illuminati da un proiettore, posizionato sul furgone.