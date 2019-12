Greta a Torino, 2020 anno dell'azione

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Migliaia di persone, soprattutto giovani ma non solo hanno assistito oggi pomeriggio all'intervento dell'attivista svedese Greta Thumberg per FridayForFuture. "Dobbiamo continuare, dobbiamo continuare a difendere il Pianeta. Non ci sono opzioni. Il domani delle giovani generazioni non può essere dato per scontato, dipende da noi e dobbiamo lottare per questo futuro. In meno di tre settimane saremo in una nuova decade, importantissima: deciderà il nostro giro. Cosa faremo nei prossimi 10 anni influenzerà le nostre vite, quelle dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ecco perché il 2020 è l'anno dell'azione. L'anno in cui ci impegneremo perché taglino le emissioni. Dobbiamo essere uniti".

In piazza Castello è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime dei cambiamenti climatici.