Calcio: Juve; Sarri recupera Bentancur e Douglas Costa

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Ottime notizie per Maurizio Sarri a due giorni da Juventus-Udinese: sono pienamente recuperati Bentancur e Douglas Costa che - come riporta il sito del club bianconero - "si sono allenati regolarmente in gruppo" così come de Ligt. Invece, Ramsey ha svolto "lavoro personalizzato sul campo".

Domenica Sarri potrà quindi contare su Bentancur, uscito per un problema al ginocchio nel primo tempo di sabato scorso contro la Lazio, e sul rientrante Douglas Costa, ampliando così il ventaglio di opzioni di formazione. (ANSA).