Borracce 'eco' e fontane a Santhià

(ANSA) - SANTHIA' (VERCELLI), 13 DIC - Siglata partnership tra il Comune di Santhià e il Gruppo Marazzato per ridurre l'impatto ambientale sul territorio. L'azienda, tra i primi player italiani in materia di "soluzioni per l'ambiente" fornirà gratuitamente 500 delle 1000 'borracce sostenibili' destinate ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Ed entro la fine dell'anno verranno installate tre fontane - una per ciascun plesso scolastico - "al fine di educare e invogliare i giovanissimi studenti all'uso ricorrente di questi preziosi strumenti", spiega il sindaco Angelo Cappuccio. Il progetto sarà presentato il 16 dicembre alle ore 10.00 presso la Palestra 'Silvio Pellico' in Strada Vecchia di Carisio. Il sindaco ricorda che nel 2019 la Giunta comunale "ha approvato una variante al regolamento ambientale, introducendo l'impiego di stoviglie compostabili per tutte le manifestazioni che a partire dal 2020, da feste si tramuteranno in eco-feste".