Violenze sessuali di gruppo in una casa famiglia della provincia di Vercelli: è quanto ha scoperto la squadra mobile della polizia in un'operazione coordinata dalla locale Procura. La polizia ha eseguito il sequestro della casa famiglia. Ai cinque educatori è stato disposto il divieto di esercitare qualunque attività professionale a contatto con minori per le condotte omissive in relazione alle presunte violenze.