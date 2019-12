Teatro Filosofico, laboratorio di Vacis

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Dopo l'Awareness Campus di giugno, sabato 14 e domenica 15 dicembre l'Istituto di pratiche teatrali per la cura della persona, diretto dal regista Gabriele Vacis, torna al Teatro Filosofico e dell'Economia Civile di Villanova d'Asti con un laboratorio chiamato Stare, in collaborazione con il Comune di Villanova d'Asti. Sarà rivolto agli operatori dell'ospedale Regina Margherita e di Casa Oz per accompagnarli in un percorso formativo che agevoli le attività di espressione artistica e di cura attraverso pratiche di consapevolezza.

Introdurranno le attività Gabriele Vacis, Roberto Tarasco e Andrea Ciommiento. Per il Teatro Filosofico interverranno il sociologo Domenico Cravero e la responsabile della comunicazione Lidia Cassetta.

"Le tecniche del teatro - dicono gli organizzatori - si prendono cura della persona da sempre. La tragedia e la commedia, nella Grecia classica, erano l'occasione per le comunità di incontrarsi. Le pratiche del teatro supportano la socialità, la medicina, l'educazione".