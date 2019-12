Pininfarina, nuovo logo per i 90 anni

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Pininfarina compie 90 anni nel 2020 e per l'anniversario crea un nuovo logo che accompagnerà le celebrazioni nel corso di tutto l'anno. La novità è il segno grafico affiancato al logotipo "pininfarina", composto dal numero 90 e da una linea pura e netta che segue lo stesso andamento del suo font. I colori restano quelli che da sempre identificano il marchio: blu, bianco e rosso.

Nata come piccola carrozzeria artigiana e divenuta oggi un gruppo globale del design e dell'ingegneria automotive, la società fondata da Battista 'Pinin' Farina mantiene nel logo il tradizionale stemma con la 'effe' sormontata dalla corona, fin dagli anni Trenta. Resta anche la scritta inclinata 'pininfarina', nata nel 1961 quando, con decreto presidenziale, il soprannome del fondatore 'Pinin' veniva fuso con il cognome 'Farina' dando origine a un nuovo cognome e, di conseguenza, a una nuova ragione sociale per l'azienda.