Champions: Juve; Sarri applaude trio, CR7-Higuain-Dybala bene

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Poteva anche essere difficile, ma abbiamo mostrato buona concentrazione". Maurizio Sarri si gode la risposta arrivata dalla sua Juventus in una partita, quella con il Bayer Leverkusen, che non offriva particolari stimoli ai bianconeri. Il 2-0 maturato in Germania ha confortato il tecnico toscano dopo il pareggio con il Sassuolo e la sconfitta con la Lazio: "L'importante è avere equilibrio - prosegue Sarri -, venivamo da una partita persa ma per tratti una delle migliori della stagione". Tre punti per chiudere il girone di Champions "contro una squadra importante, reduce dal successo a Monaco con il Bayern". La Juventus può ora concentrarsi sul campionato e sulla partita con l'Udinese: "Proviamo a recuperare Bentancur, vedremo la situazione altrimenti Rabiot o Emre Can dovranno adattarsi al ruolo di regista vista la squalifica di Pjanic. Ma non è quello il problema, bensì tenere alta la determinazione come stasera". Con il Bayer la svolta è arrivata con il tridente di stelle Ronaldo-Dybala-Higuain, mossa che ha cambiato volto al match: "Abbiamo aspettato un calo di ritmo degli avversari, poi è arrivato il momento di farli giocare insieme e hanno risposto bene". Decisivo l'ingresso di Dybala, che con un assist a testa per Ronaldo e Higuain ha accontentato entrambi: "Dobbiamo lavorare sul tridente - conferma la 'Joya' -, vogliamo giocare tutti ma non è facile e il mister sa quando lo dovremo fare.

Oggi andata bene, ho fatto un assist a testa così nessuno si arrabbia (sorride, ndr). Adesso dobbiamo trovare in Serie A quella solidità che ci è mancata per due partite: può succedere". (ANSA).