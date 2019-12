Capodanno: cinema magia e sostenibilità per festa Torino

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - La magia del cinema per festeggiare il 2020 con un occhio alla sostenibilità. È il filo conduttore del Capodanno di Torino che porterà sul palco di piazza Castello le performance di alcuni campioni del mondo di magia e illusionismo. Per gli over 60 torna il Capodanno Insieme al Palazzetto dello Sport di Parco Ruffini e la Tettoia dei Contadini di Porta Palazzo ospiterà il tradizionale concerto del primo dell'anno.

"Abbiamo di nuovo scelto il tema della magia perché stiamo puntando ad attrarre un turismo familiare e perché la magia crea speranza, può avverare i sogni", dice la sindaca Chiara Appendino. Per questo Capodanno punta anche sulla sostenibilità, con un particolare 'ticket d'ingresso' in piazza per lo spettacolo gratuito, un tappo di plastica da riciclare a scopo benefico. "Un gesto simbolico - spiega Appendino - che significa chiedere alla comunità un impegno, un'assunzione di responsabilità per l'ambiente e il nostro futuro".(ANSA).