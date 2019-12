Renault sceglie De Meo per direzione

(ANSA) - PARIGI, 11 DIC - Il consiglio d'amministrazione di Renault si è espresso a favore della candidatura dell'italiano di Luca De Meo (attualmente a capo di Seat, gruppo Volkswagen), al posto di direttore generale del gruppo: è quanto riferiscono fonti concordanti citate dai media transalpini. In Borsa, il titolo del colosso francese dell'auto è cresciuto di 1,07 punti, a 4,70 euro, dopo il Cda.

Il presidente di Renault, Jean-Dominique Senart, spera di finalizzare la nomina "entro fine anno", ma restano ancora alcuni ostacoli. De Meo, scrive Le Parisien, è infatti vincolato ad una clausola di non concorrenza con Volkswagen, la casa madre di Seat.

Il manager italiano, poliglotta, ha oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, dove ha lavorato per 10 marchi appartenenti a quattro gruppi automobilistici, il primo del quale fu proprio Renault, ed ha partecipato al lancio di oltre 50 modelli.